В Санкт-Петербурге и Ленобласти жгут траву

Горящая сухая трава - с этим жители Петербурга и всей России сталкиваются каждую весну. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Горящая сухая трава - с этим жители Петербурга и всей России сталкиваются каждую весну. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Пожарные приезжают на каждый вызов и стараются не допустить распространения пламени.

Очевидцы сообщают о горящей траве в нескольких районах Санкт-Петербурга и Ленобласти сегодня в субботу 6 апреля. В городе и области солнечно, сухо, +14 градусов — и любая незатушенная сигарета может заставить сухую траву вспыхнуть. Находятся и те, кто поджигают траву специально — считают, что это заставит траву лучше расти.

Жители Петербурга сообщили, что у рынка “Юнона” сегодня заметили дым от горящей травы и подъехавший пожарный экипаж. В Янино-1 спасатели тушили пылающее поле, о чем Gazeta.SPb уже сообщила ранее. В деревне Красная Горка сгорел дачный дом — причины устанавливаются, но не исключено, что подожженная трава этому поспособствовала.

Такие происшествия случаются в Петербурге, Ленобласти и по всей России каждую весну. Иногда они приводят к серьезным лесным пожарам и, как следствие, жертвам среди животных.

Интересно, что славяне и многие другие цивилизации действительно использовали метод подсечно-огневого земледелия: участок, на котором собирались сажать культуры, выжигали в течение нескольких дней или даже недель, а уже затем обрабатывали.