Пожарные тушат горящее поле в Янино-1

В Янино-1 живет около 6 тысяч человек. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

В Янино-1 живет около 6 тысяч человек. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Сухая трава могла загореться от оброненной сигареты — или ее подожгли специально.

В Янино-1 подожгли сухое поле, сообщили очевидцы в социальной сети в субботу 6 апреля. К месту, по словам очевидцев, подъехали пожарные — в управлении МЧС Ленинградской области об этом происшествии пока не рассказали.

Возможно, пожар в сухой солнечный апрельский день — сегодня на улице +14 градусов — начался от неосторожного обращения с огнем: непогашенной сигареты или искры от мангала. Пользователи соцсетей высказывают предположение, что с огнем могли играть дети. Наконец, некоторые уверены, что поджог старой травы повышает плодородность почвы — однако такие весенние пожары часто становятся причинами более крупных и серьезных, а огонь уничтожает грибницы и в целом негативно сказывается на состоянии почвы.

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Очевидцы выложили видео с места происшествия в социальную сеть — на нем видно, что огонь полыхает на поле недалеко от жилых домов. Янино-1 — поселок городского типа во Всеволожском районе Ленобласти, там живет около 6 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге потушили пожар на кухне на Васильевском острове.