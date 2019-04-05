В квартире на Васильевском острове загорелась кухня

На место приехало три экипажа МЧС — спасатели уточняют данные о пострадавших.

На Васильевском острове днем в пятницу потушили пожар, сообщили в МЧС Санкт-Петербурга 5 апреля. Загорелась кухня в квартире дома на 12-ой линии В.О.

Кухня оказался крупная — 20 м2. Огонь охватил три пятых этой площади — о возгорании сообщили в 12:44, но локализовать пожар удалось только в 13:27. Вскоре после этого пожарные завершили тушение. Сейчас в МЧС Петербурга уточняют данные о пострадавших — в социальных сетях очевидцев этого происшествия не нашлось.

Всего на 12-ую линию — или на наб. реки Смоленки, как сообщили в соцсети — прибыли три пожарных экипажа, тушением занимались 15 спасателей. Заметили на месте и машину полицейских.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Наставников из-за пожара эвакуировали дом.