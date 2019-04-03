На Наставников эвакуировали дом из-за пожара

Петербуржцам пришлось немного померзнуть, пока спасатели не разрешили вернуться в теплую постель.

Инцидент произошел вечером третьего апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые отметили, что квартира полыхала в номе номер 42 на проспекте Наставников. Специалисты прибыли на место ближе к 10 часам. Им пришлось эвакуировать 23 взрослых и семерых детей. Они стояли на улице в безопасности, пока пожарные боролись с возгоранием. После стало известно, что горела обстановка площадью в пять квадратных метров. С огнем спасатели справились довольно быстро, так что все уже вернулись по своим квартирам.

Напоминаем, что в среду также горел комбинат «Красная нить». В результате никто не пострадал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к горящей фабрике “Красная нить” прибыла лаборатория для замера воздуха. К ликвидации пожара привлекли еще 24 спасателя.