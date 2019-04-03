К горящей фабрике “Красная нить” прибыла лаборатория для замера воздуха. К ликвидации пожара привлекли еще 24 спасателя (видео)

Сообщение о пожаре на предприятии “Красная нить”, расположенном в доме 3 по Гельсигфорсской улице в Выборгском районе Петербурга поступило на спасателям около 19:00 3 апреля.

Как сообщает МЧС, по уточнённой информации на территории завода “Красная нить” в 2-х 3-х этажном здании происходит горение на втором этаже. Пламя охватило 600 квадратных метров.

В 19:10 в связи с угрозой распространения огня пожару присвоили №2. Также сообщается, что на место прибыли специалисты для замера воздуха. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара подключили еще 24 спасателя. Всего на месте работают 108 человек личного состава и 33 единицы техники.

Предприятии «Красная нить» было открыто еще в 1849 году на Выборгской стороне как бумагопрядильня (бумагопрядильная мануфактура).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ранг пожара на Выборгской набережной повышен до №2. Спасатели опасаются, что может быть угроза распространения огня (видео).

Видео: https://vk.com/spb_today