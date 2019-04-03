Ранг пожара на Выборгской набережной повышен до №2. Спасатели опасаются, что может быть угроза распространения огня (видео)

На месте ликвидации пожара работают 84 спасателя. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в доме №3 по Гельсингфорсской улице поступило дежурному 3 апреля в 19:00. Как сообщают спасатели, по предварительным данным, в двух-трёх-этажном здании происходит горение кровли на площади 200 квадратных метров.

В 19:10 из-за угрозы распространения пламени пожару присвоили №2.

Информации о пострадавших пока нет.

На месте работают 84 человека личного состава и 21 единица техники.

Предприятии «Красная нить» было открыто еще в 1849 году на Выборгской стороне как бумагопрядильня (бумагопрядильная мануфактура).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Выборгской набережной горит предприятие “Красная нить”.

Видео: https://vk.com/spb_today