На Выборгской набережной горит предприятие “Красная нить”

Пока о пострадавших информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Пока о пострадавших информации нет. Фото: https://vk.com/spb_today

Клубы дыма были замечены около 19:00. Петербуржцы размещают фотографии в соцсетях. По ним видно, что пламя на территории предприятия распространилось на большую территорию.

Клубы черного дыма окутали Петербург на Выборгской набережной. Там горит текстильное предприятие “Красная нить”. На место уже прибыли пожарные.

Огонь распространился по второму этажу предприятия. Пока о пострадавших информации нет.

Предприятии «Красная нить» было открыто еще в 1849 году на Выборгской стороне как бумагопрядильня (бумагопрядильная мануфактура).