Жестокий убийца из “Игры престолов” приедет в Петербург

Актера ждут на Comic Con Saint Petersburg-2019. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/
Актера ждут на Comic Con Saint Petersburg-2019. Фото: https://www.instagram.com/_iwanrheon/

В мае Петербург посетит Иван Реон. Именно он сыграл жестокого злодея Рамси Сноу в культовом сериале.

Актера ждут на Comic Con Saint Petersburg-2019, который будет проходить в Петербурге с 17 по 19 мая. Специальным гостем на фестивале станет Иван Реон, актер, сыгравший кровожадного Рамси Сноу. Сообщает “Петербургский дневник”.

Прозвище у злодея в сериале популярном было говорящее — “Ублюдок Болтона”. Точно неизвестно, предполагается ли какой-нибудь мастер-класс, но автограф получить фанаты смогут. Также Иван Реон примет участие в фото- и автограф-сессиях.

Актер также снимался в сериалах “Грешники”, “Городские легенды”, а еще сыграл в полнометражных фильмах “Дикий Билл” и “Грязь”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актер рассказал, чем закончится “Игра престолов”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Comic Con Saint Petersburg-2019 Иван Реон Игра престо
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