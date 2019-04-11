Актер рассказал, чем закончится «Игра престолов»

Тирион Ланнистер. Фото: Кадр из сериала
Тирион Ланнистер. Фото: Кадр из сериала "Игра Престолов"

В понедельник стартует показ последнего сезона «Игры престолов». Вероятную развязку одного из самых популярных сериалов последнего времени раскрыл актер Михаил Черняк, который озвучивает Тириона Ланнистер на протяжении всех семи сезонов.

По словам Черняка, пока он не приступил к озвучке восьмого сезона, что наводит на мысль о вероятной гибели его персонажа. Также актер добавил, что вероятно сериал закончится «с каким-нибудь „крючком” и с какой-нибудь возможностью продолжения».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что HBO запустил квест для поклонников «Игры престолов».

Квест доступен на специальном сайте. Участники должны обнаружить шесть тронов, первый из которых скрыт в лесу. «Шесть тронов. Шесть мест. Кто найдет их первым?» — говорится в сообщении в Twitter.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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