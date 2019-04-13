Двое петербуржцев стали жертвами мужчин с сайта знакомств

Два молодых человека попали в похожие ситуации, познакомившись с мужчинами на сайте знакомств.

24-летний пострадавший около 13:30 у станции метро «Ломоносовская» сел в автомобиль к малознакомому мужчине, который представился Денисом. Они познакомились на сайте знакомств, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Денис угрожал пострадавшего опубликовать информацию интимного характера, тем самым заставив молодого человека снять с банковской карты 87,5 тысяч рублей и отдать золотые украшения. Денис высадил пострадавшего на проспекте Большевиков и скрылся в неизвестном направлении.

Второй инцидент произошел с 22-летним молодым человеком, который пришел в квартиру дома 4 по улице Морской Пехоты в компании мужчины. Молодые люди познакомились на сайте знакомств. Немного позже в эту же квартиру зашли двое неизвестных и отобрали у пострадавшего телефон. С места преступления неизвестные скрылись.

По факту преступлений возбуждены уголовные дела, проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «девушку-эскортницу» и ее подельника задержали в Петербурге.