На Новоприозерском шоссе мотоциклист столкнулся с иномаркой

На Новоприозерском шоссе по направлению к Петербургу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня, 14 апреля, на Новоприозерском шоссе произошло столкновение мотоциклиста с иномаркой. Свидетели аварии опубликовали фотографии в социальных сетях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина, управляющий мотоциклом, пострадал. О степени тяжести полученных им увечий пока не сообщалось.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются. Отмечается, что авария создала трудности для движения автотранспорта на шоссе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Павловске женщина погибла под колесами электрички.

В Пушкинском районе Петербурга женщину сбил электропоезд. Трагедия произошла в Павловске. О чрезвычайном происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.