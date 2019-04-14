В Павловске женщина погибла под колесами электрички

Пассажиров попросили покинуть состав в связи с ЧП Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Пассажиров попросили покинуть состав в связи с ЧП Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В Пушкинском районе Петербурга женщину насмерть сбил электропоезд. О чрезвычайном происшествии, произошедшем в Павловске, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня, 14 апреля, под колесами электрички трагически погибла женщина. Инцидент случился в Павловске.

Свидетели трагедии опубликовали фотографии с места происшествия в социальных сетях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Отмечается, что после произошедшего всех пассажиров поезда призвали покинуть вагоны и дождаться, когда прибудет следующая электричка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Александра Невского человек погиб под колесами автобуса.

Авария, повлекшая за собой смерть человека, произошла в центре Петербурга. Вечером, 13 апреля, автобус задавил человека. О трагедии сообщили пользователи в социальных сетях. Снимки, на которых видно, как окровавленное тело лежит под автобусом, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».