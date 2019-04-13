На Александра Невского человек погиб под колесами автобуса

Обстоятельства произошедшего выясняются Фото: https://vk.com/spb_today
Обстоятельства произошедшего выясняются Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой смерть человека, произошло в центре Петербурга. Сегодня вечером, 13 апреля, автобус задавил человека. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

В Центральном районе Петербурга на улице Александра Невского произошла трагедия. Фотографии, на которых видно, как под автобусом лежит окровавленное тело человека, очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автобус сбил человека насмерть на улице Александра Невского. Не проехать,

— рассказывают свидетели ДТП.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Московском районе Jaguar врезался в припаркованные машины.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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