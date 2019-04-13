В Московском районе Jaguar врезался в припаркованные машины

Автомобиль марки «Jaguar» под управлением девушки въехал в припаркованные в Московском районе Петербурга машины. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Сегодня, 13 апреля, на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы произошло ДТП с участием иномарки, делятся свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Очевидцы разместили в сообществе фотографии, уточнив, что за рулем Jaguar сидела представительница прекрасно пола.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сестрорецке русский тополь «остановил» Mercedes.

В Сестрорецке на улице Воскова произошло дорожно-транспортное происшествия с участием дерева. Водитель Mercedes потерял управление и врезался в мирно стоявший поблизости «русский тополь». Фотографии с места событий были опубликованы очевидцами в социальных сетях.