В Сестрорецке русский тополь «остановил» Mercedes

ДТП с участием дерева Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

ДТП с участием дерева Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

В Сестрорецке на улице Воскова в результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mercedes врезался в дерево. Фотографии с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Сегодня, 13 апреля, иномарка протаранила дерево на улице Воскова в Сестрорецке. Информация об этом вместе с фотографиями появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сестрорецке на ул. Воскова немецкий Мерседес остановил русский тополь,

— с юмором подошёл к описанию аварии один из очевидцев.

На снимках видно, что для иномарки «встреча» с деревом не прошла бесследно: помяты бампер и капот. Информация о состоянии водителя не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге внедорожник сбил пожилого человека на пешеходном переходе.

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате ДТП пострадал пенсионер. На Бухарестской улице он попал под колеса автомобиля. Водитель внедорожника поздно заметил пешехода и не успел затормозить.