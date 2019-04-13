В Петербурге внедорожник сбил пожилого человека на пешеходном переходе

Авария произошла на Бухарестской. Фото: vk.com/spb_today
Авария произошла на Бухарестской. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пожилой мужчина. На Бухарестской улице пешехода сбил автомобиль, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня 13 апреля, внедорожник с московскими номерами «летел» по Бухарестской улице на большой скорости. Водитель транспортного средства поздно увидел пешехода и не успел затормозить.

Пожилого мужчину отбросило на несколько метров в результате удара. Свидетели происшествия вызвали ему скорую.

Отмечается, что авария произошла на пешеходном переходе, но в момент столкновения горел зеленый свет для водителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Бухарестской на «зебре» сбили пешехода.

Человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу, сбил внедорожник. На асфальте видна кровь.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В Петербурге внедорожник сбил пожилого человека на пешеходном переходе
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