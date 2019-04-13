На Бухарестской на «зебре» сбили пешехода

Место аварии. Фото:
Место аварии. Фото: "Мойка78"

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате дорожно-транспортного происшествия был сбит человек, переходящий дорогу по пешеходному переходу, сообщает «Мойка78» со ссылкой на свидетелей аварии.

Как сообщают очевидцы, сегодня, 13 апреля, на пересечении улиц Турку и Бухарестской транспортное средство сбило пешехода.

«на зебре» кого-то сбили,

— рассказал один из свидетелей ДТП.

Кроме того, на асфальте видны следы крови, а рядом находится машина реанимации. Возле места происшествия также стоит черный внедорожник. Есть предположение, что он и стал виновником аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Мартыновской “псевдобайкер” попал в ДТП на самокате.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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