На Мартыновской “псевдобайкер” попал в ДТП на самокате

По словам Интернет-пользователей, электросамокаты разгоняются до 40 км/ч. Фото:
По словам Интернет-пользователей, электросамокаты разгоняются до 40 км/ч. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Мужчина остался жив — его забрали с собой медики, прибывшие на «Скорой помощи».

На Мартыновской улице Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием электросамоката: об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях в ночь с 12 апреля пятницы на субботу 13 апреля. К месту происшествия приехали машины экстренных служб Санкт-Петербурга.

Авторы записи в соцсети назвали мужчину “псевдобайкером” — но он остался жив, его забрали с собой медики, прибывшие на “Скорой помощи”. Пользователи социальных сетей недоумевают, как на подобном транспорте вообще можно было разбиться. Другие возражают, что электрические самокаты могут развивать скорость до 40км/ч.

Среди пользователей соцсетей мотоциклисты печально известны высоким процентом смертности в авариях — при этом на дороги они выезжают только начиная с весны, когда ездить не холодно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Hyundai попал под автобус.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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