Автомобиль Hyundai угодил под автобус на Ропшинском шоссе

На месте работают спасатели Фото: скриншот видео из группы https://vk.com/spb_today

На месте работают спасатели Фото: скриншот видео из группы https://vk.com/spb_today

В Петербурге па Ропшинском шоссе по направлению к КАД произошло дорожно-транспортное происшествие. Hyundai Solaris попал под автобус, сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, cегодня, 12 апреля, в районе 20 часов вечера на Ропшинском шоссе автомобиль марки «Hyundai Solaris» угодил под колеса общественного транспорта. На место аварии прибыли спасательные службы.

Отмечается, что работники скорой помощи предпринимают попытки вызволить кого-то из легковушки.

Пострадал ли кто-то в результате дорожно-транспортного инцидента — неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на площади Восстания автобус и троллейбус не поделили дорогу.

В Петербурге произошла авария с участием двух видов общественного транспорта. Автобус и троллейбус не разъехались на перекрестке Суворовского и Невского проспектов. Дорожно-транспортное происшествие привело к дорожному коллапсу. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.