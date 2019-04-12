На площади Восстания автобус и троллейбус не поделили дорогу

В Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух разновидностей общественного транспорта. Автобус и троллейбус столкнулись на перекрестке Суворовского и Невского проспектов, что привело к дорожному коллапсу. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, в пятницу вечером, 12 апреля, на пересечении Невского и Суворовского проспектов не получилось разъехаться водителям троллейбуса и автобуса.

Авария создала трудности для проезда других участников дорожного движения. Отмечается, что от площади Восстания к Суворовскому проспекту собралась знатная пробка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Стачек Ford, выскочив на красный свет, протаранил Suzuki.

В Кировском районе Петербурга лихач, управляющий автомобилем Ford, проскочил на красный свет и врезался в автомобиль Suzuki. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.