ДТП на Стачек: Ford, выскочив на красный свет, протаранил Suzuki

Водитель на большой скорости проехал на красны свет. Пострадавших нет Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель на большой скорости проехал на красны свет. Пострадавших нет Фото: https://vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга водителя-лихача, управляющего автомобилем Ford, не остановил красный свет — он пронёсся мимо и врезался в Suzuki. В результате дорожно-транспортного происшествия проезд на перекрестке затруднен. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, cегодня, 12 апреля, на перекрестке улицы Зенитчиков и проспекта Стачек столкнулись две иномарки.

Один из очевидцев ДТП разместил фотографии с места событий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

О том, что водитель Ford нарушил ПДД, проехав на высокой скорости на красный свет, свидетельствуют данные видеорегистратора. В результате своего отчаянного манёвра он сбил Suzuki, который.

Столкновение привело к тому, что автомобиль зачинщика аварии развернуло на 180 градусов, передают свидетели ДТП.

Данные о пострадавших не поступали. Отмечается, что проезд затруднен, но пробки не образовалось.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Караваесвокй пострадали двое.