В ДТП на Караваесвокй пострадали двое

Во всем винят водителя "Форда". Фото: https://vk.com/spb_today

Во всем винят водителя "Форда". Фото: https://vk.com/spb_today

Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.

Инцидент случился поздним вечером 11 апреля на Караваевской улице недалеко от дома номер 35. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились в социальной сети «Вконтакте» видео и фото с места происшествия. Участниками ДТП стали два автомобиля – «Форд» и такси. Кто стал виновником аварии – неизвестно, это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

По предварительным данным, «Форд» ехал на большой скорости, когда въехал в такси.

«Таксoвичков выезжал с Караваевского переулка на одноименную улицу и попал под удар мчавшегося Форда Эксплорер», — пишет автор поста.

Уточняется, что карета скорой приезжала не зря – помощь понадобилась сразу двум людям. Пострадали люди, находившиеся в такси – водитель и пассажир.

Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что момент столкновения грузовика с ограничителем высоты на въезде в Кудрово сняли на видео.