Момент столкновения грузовика с ограничителем высоты на въезде в Кудрово сняли на видео

Кузов машины не прошел и заставил всех объезжать дорожную аварию по полосе встречного движения. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Кузов машины не прошел и заставил всех объезжать дорожную аварию по полосе встречного движения. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Водитель КамАЗ на рассчитал свои габариты и задел ограничитель высоты. Водитель на скорости въехал в поворот и немного протянул за собой дорожную конструкцию.

Дорожно-транспортный коллапс из-за, казалось бы, незначительной аварии может произойти в Кудрово. Вечером, в то время, когда все возвращаются с работы, водитель КамАЗ думал быстро проскочить под ограничителем, но не так все просто.

Кузов машины не прошел и заставил всех объезжать дорожную аварию по полосе встречного движения. Вероятно, местные жители утраивают дежурство возле злополучного въезда-выезда, поскольку момент был снять на камеру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что въезд в Кудрово снова парализован: КамАЗ задел ограничитель высоты.

Видео: https://vk.com/unreleased_dtp