Въезд в Кудрово снова парализован: КамАЗ задел ограничитель высоты

Объехать место ДТП можно только по полосе встречного движения. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

Объехать место ДТП можно только по полосе встречного движения. Фото: Telegram канал “Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер”

О происшествии сообщают петербургские водители. Дорожная авария произошла вечером и парализовала движение.

Как сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”, дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:20. Водитель КамАЗ не рассчитал свои габариты и задел ограничитель высоты. Жители Кудрово уже привыкли к авариям на въезде, однако, редко машины задевают подобные дорожные конструкции. В основном проехать мешают ДТП с участием нескольких автомобилей.

“На въезде в Кудрово камаз задел ограничитель высоты”, — пишут в соцсети водители.

Также сообщается, что авария затруднила движение и объехать место ДТП можно только по полосе встречного движения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стали известны сроки строительства канатной дороги до Кудрово.