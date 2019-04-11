Стали известны сроки строительства канатной дороги до Кудрово

По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до Петербурга и обратно. Фото: Pixabay
По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до Петербурга и обратно. Фото: Pixabay

На строительство канатной дороги, которая свяжет Кудрово и Петербург, потребуется два года. До этого необходимо, чтобы компания-инвестор получила необходимую инфраструктуру, сообщает 78.ru со ссылкой на гендиректора компании «Росинжиниринг» Дмитрия Швайко — потенциального инвестора данного проекта.

Как отметил Швайко, компания находится на этапе рассмотрения вариантов реализации проекта. Объём инвестиций и параметры окупаемости, по его мнению, будут зависеть от того, насколько успешно пройдут переговоры инвестора с властями Петербурга и Ленобласти.

Канатная дорога растянется на четыре километра. По предварительным подсчётам, на реализацию этого проекта потребуется более миллиарда рублей. Отмечается, что цена за проезд таким путем не должна превысить стоимости билета в маршрутке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Кудрово и Петербург соединит канатная дорога.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
канатная дорога канатная дорога до Кудрово кудрово ленобласть общественный транспорт Петербург Кудрово
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В СКА опровергли слух о переходе Гусева в НХЛ
Стали известны сроки строительства канатной дороги до Кудрово
Папа, мама и еще: В Греции родился ребенок от трех родителей
За незаконное привлечение к труду иностранцев сотрудники пекарни понесут убытки
По выходным и праздничным дням Думская улица станет пешеходной
В Левашово самосвал пытался устроить несанкционированную свалку и в ней же ...
В историческом особняке Челищева возле ЗакСа выросли грибы и гостят бездомные
ЛЭТИ вошёл в рейтинг 300 лучших университетов мира