Стали известны сроки строительства канатной дороги до Кудрово

По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до Петербурга и обратно. Фото: Pixabay

По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до Петербурга и обратно. Фото: Pixabay

На строительство канатной дороги, которая свяжет Кудрово и Петербург, потребуется два года. До этого необходимо, чтобы компания-инвестор получила необходимую инфраструктуру, сообщает 78.ru со ссылкой на гендиректора компании «Росинжиниринг» Дмитрия Швайко — потенциального инвестора данного проекта.

Как отметил Швайко, компания находится на этапе рассмотрения вариантов реализации проекта. Объём инвестиций и параметры окупаемости, по его мнению, будут зависеть от того, насколько успешно пройдут переговоры инвестора с властями Петербурга и Ленобласти.

Канатная дорога растянется на четыре километра. По предварительным подсчётам, на реализацию этого проекта потребуется более миллиарда рублей. Отмечается, что цена за проезд таким путем не должна превысить стоимости билета в маршрутке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Кудрово и Петербург соединит канатная дорога.