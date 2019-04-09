Кудрово и Петербург соединит канатная дорога

По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до домаи в Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

По канатной дороге жители Кудрово смогут быстрее добираться до домаи в Санкт-Петербург. Фото: Pixabay

Ленинградская область хочет построить ее в ближайшее время.

Об этом рассказал Александр Дрозденко сегодня, девятого апреля, на арктическом форуме в разговоре с ТАСС. Глава региона считает, что строительство метро – это долго и дорого, поэтому нужно рассмотреть альтернативные виды транспорта. Дрозденко уверен, что пока новые станции метро не готовы, нужно открыть канатную дорогу.

По предварительным данным, отправной точкой станет центр Кудрово, а финишной – метро станция метро «Улица Дыбенко». Длина дороги в таком случаем составит четыре километра.

Губернатор Ленинградской области подчеркивает, что объект не потребует много затрат и окупится довольно быстро. Пока что власти Санкт-Петербурга не согласовали проект, но переговоры только впереди.

Напоминаем, что в городе проживают около 50 тысяч человек. Ежедневно они тратят много времени на то, чтобы добраться до Санкт-Петербурга на работу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, когда в Кудрово появится метро.