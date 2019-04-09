Стало известно, когда в Кудрово появится метро

Дату открытия подземки озвучил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Международном арктическом форуме, который проходит сегодня в Петербурге.
Еще не скоро, так можно кратко описать эту дату. Открытие случится только в 2025 году.
На форуме Александр Дрозденко заявил, что земля под строительство подземки уже зарезервирована. Об этом сообщают “АиФ-Петербург”. Через шесть лет станция, которая продолжит “оранжевую ветку”, будет введена в эксплуатацию.
Также известно, что вход в метро будет расположен в районе пересечения Мурманского шоссе и Кольцевой автомобильной дороги.
Жители Кудрово уже давно ждут станцию, поскольку новый район на границе Петербурга и Ленобласти густонаселен и дальше продолжает развиваться.Ближайшая станция метро “Дыбенко” расположена в двух километрах, добираться до нее для местных жителей — это как пройти настоящий квест.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Ленобласти планируют решить проблему дорожного коллапса в Кудрово.