Стало известно, когда в Кудрово появится метро

Жители Кудрово уже давно ждут станцию, поскольку новый район на границе Петербурга и Ленобласти густонаселен. Фото: https://www.liveinternet.ru

Жители Кудрово уже давно ждут станцию, поскольку новый район на границе Петербурга и Ленобласти густонаселен. Фото: https://www.liveinternet.ru

Дату открытия подземки озвучил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Международном арктическом форуме, который проходит сегодня в Петербурге.

Еще не скоро, так можно кратко описать эту дату. Открытие случится только в 2025 году.

На форуме Александр Дрозденко заявил, что земля под строительство подземки уже зарезервирована. Об этом сообщают “АиФ-Петербург”. Через шесть лет станция, которая продолжит “оранжевую ветку”, будет введена в эксплуатацию.

Также известно, что вход в метро будет расположен в районе пересечения Мурманского шоссе и Кольцевой автомобильной дороги.

Жители Кудрово уже давно ждут станцию, поскольку новый район на границе Петербурга и Ленобласти густонаселен и дальше продолжает развиваться.Ближайшая станция метро “Дыбенко” расположена в двух километрах, добираться до нее для местных жителей — это как пройти настоящий квест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Ленобласти планируют решить проблему дорожного коллапса в Кудрово.