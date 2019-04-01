Власти Ленобласти планируют решить проблему дорожного коллапса в Кудрово

Для решения дорожной проблемы в Кудрово планируют расширить и реконструировать Кудровский проезд. Фото: https://vk.com/kudrovo
Для решения дорожной проблемы в Кудрово планируют расширить и реконструировать Кудровский проезд. Фото: https://vk.com/kudrovo

Для того, чтобы развязать транспортный узел, планируют расширить Ленинградскую улицу — переезд на ней расширят до четырех полос.

Транспортный коллапс, который ежедневно приходится преодолевать жителям Кудрово, планируют решить. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По информации администрации региона, для этих целей будет расширена Ленинградская улица — переезд на ней расширят до четырех полос.

Также заблаговременно для построения краткосрочных и долгосрочных проектов, будет проведена беседа с властями Петербурга. Так, акцент в беседе будет сделан на строительство виадука над железной дорогой.

Помимо этого, для решения дорожной проблемы в Кудрово, планируют расширить и реконструировать Кудровский проезд. До 1 декабря планируется разработать проект продления Центральный улицы до Народной.

Также, в скором времени, может появиться развязка возле IKEA.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Петербурга начнут ходить дополнительные автобусы до Янино и Кудрово.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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Власти Ленобласти планируют решить проблему дорожного коллапса в Кудрово
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