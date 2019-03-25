Из Петербурга начнут ходить дополнительные автобусы до Янино и Кудрово

От одной из станций метро в Петербурге пустят дополнительные автобусы до Янино и Кудрово. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

От станции метро «Проспект Большевиков» дополнительно вышли три автобуса. Транспортные средства, рассчитанные на сорок мест, будут следовать до Янино на маршрут 801А. В общей сложности по этому маршруту теперь следует десять транспортных средств.

До Кудрово на маршрут 596А от станции метро «Улица Дыбенко» пустили семь дополнительных низкопольных автобусов с кондиционерами. Отныне по данному маршруту ежедневно ездят 32 автобуса. Интервал их движения составляет порядка пяти минут.

На обоих маршрутах действует система бесплатного проезда для людей старше 75 лет. На автобусах, следующих в Кудрово, можно расплатиться «Подорожником».

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что с приходом весны автобусы в Петербурге станут работать дольше.