В Петербурге инвалидам построят поле для гольфа

В Красногвардейском районе Петербурга планируют построить гольф-поле для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба администрация района.

Поле будет построено рядом с полем с реабилитационным центром. Рядом с объектом появятся скверы, а над самим полем разобьют навес. Представители администрации заявляют, что участки согласованы, а также построены под руководством федераций бочче и гольфа.

Отмечается, что помимо гольфа инвалиды смогут научиться спортивной игре на точность — бочче.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что из российского законодательства хотят убрать термин «инвалиды». По мнению чиновников, слово «инвалиды» необходимо заменить на некий другой термин, который был лучше отражал правозащитную модель политики государства по отношению к людям с ограниченными возможностями.