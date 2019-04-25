Туристам могут запретить привозить в Россию колбасу и сыр

Африканская чума свиней распространяется по странам — в том числе благодаря путешественникам.

Национальная мясная ассоциация обратилась к вице-премьеру с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа в ручной клади и багаже — по соображениям безопасности, сообщает газета “Ведомости”. Инициативу поддерживают Россельхознадзор и Минсельхоз.

В мясе в Россию могут приехать опасные болезни — сейчас в 14 стран заявили о распространении у них африканской чумы свиней. Вирус уже проник в Китай и движется он в том числе вместе с туристами. Для человека вирус, к счастью, не опасен.

Сыр в этом отношении — менее рискованный продукт, передают “Ведомости”. Тем не менее, если его готовят не из пастеризованного молока, в нем тоже могут находиться опасные бактерии и вирусы.

Сейчас туристы могут провозить через границу до 5 кг “санкционных” продуктов в упаковках из ЕС, США и других стран.

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