Где жарить шашлыки: топ-10 мест для петербуржцев

В Ленинградской области есть оборудованные платные площадки для жарки шашлыков, но есть и бесплатные. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области есть оборудованные платные площадки для жарки шашлыков, но есть и бесплатные. Фото: pixabay.com

На территории Петербурга готовить шашлыки нельзя. Но это не повод отменять майские пикники — в 30 минутах от города есть отличные места, где жарить шашлыки разрешается.

В черте города, по нормам противопожарной безопасности, разводить костры и соответственно жарить шашлыки запрещено. В Северной столице действует 31-я статья закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». По ней запрещается разжигать костер и пользоваться мангалом в зоне зеленых насаждений – парках и скверах. Нарушителям выписывают штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Несмотря на недавнее предложение петербургских депутатов о том, чтобы разрешить жарить шашлыки в городе, норма с запретом пока действует. Поэтому единственный выход – отправляться на шашлыки в Ленинградскую область. Для этого там есть специально оборудованные платные площадки. Есть и места, где разводить костер и ставить мангал можно бесплатно. Однако, нужно учитывать, что существуют строгие правила разведения костров в лесах Ленобласти, которые должны соблюдать все любители отдыха на природе.

Но стоит помнить: даже в Ленобласти готовить шашлыки можно не везде. Например, запрещается это делать в хвойных молодняках, на местах порубок, в торфяниках.

Топ мест Ленинградской области, куда можно выбраться на шашлыки в 2019 году:

Шатер «Солнечный» (40 км от Петербурга – примерно 40 минут езды) – Курортный район, поселок Горки, озеро Длинное. Это платная площадка – 4 тыс. рублей/день + залог. Зато на территории есть шатер, мангал, угли, посуда, шампуры. Можно заказать услуги «шашлычника».

Площадка «Легион» (82 км от Петербурга – 1 час и 30 минут) – Приозерский район, база отдыха «Юность». Площадка для шашлыка окружена сосновым лесом. Здесь лучше собираться большой компанией – за 30 человек нужно заплатить 8400 рублей.

Ладожское озеро (60 км от Петербурга – 1 час) – традиционное место для майских шашлыков. Здесь можно устроить пикник бесплатно или воспользоваться услугами баз отдыха.

Поселок Токсово (30 км – 30 минут) – хорош тем, что здесь можно найти бюджетные площадки для шашлычного отдыха или арендовать мангальную беседку за 1000 рублей в час.

Сестрорецк (39 км – 40 минут) – пляжи Сестрорецка и его сосновые леса дают большой простор для выбора шашлычного места. Можно найти вполне спокойное.

Комарово (49 км – 50 минут) – курорт на берегу Финского залива, где можно устроить пикник с шашлыками – для этого здесь есть беседки. И, конечно, не зря об этом месте пел Игорь Скляр и неслучайно здесь отдыхали в свое время Анна Ахматова и Дмитрий Шостакович.

Каньон реки Лавы (72 км – 1 час 10 минут) – это место отличается тем, что здесь в перерывах между шашлыком можно поискать древние окаменелости или просто полюбоваться скалами и обрывами.

Зеленогорск (52 км – 50 минут) – в окрестностях озер Зеленогорска часто устраивают пикник с шашлыками и за это не приходится платить.

Коркинское озеро (37 км – 40 минут) – здесь есть и пляж, и сосновый бор и березовые рощи. Люди готовят шашлык «по-дикому» или арендуют беседку от базы отдыха.

Озеро Длинное (62 км – 60 минут) – как уже говорилось выше, на берегу озера есть шатер «Солнечный. Тут работают и базы отдыха. Но небольшая компания тоже отыщет здесь место для шашлычного отдыха.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что «Роскачество» назвало лучшие и опасные марки шашлыка.