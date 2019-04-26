В ходе рейда по тонировке в Петербурге было выявлено 37 нарушений

"Глухая" тонировка запрещена с 2010 года. Фото: Pixabay

В результате проведения операции на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД обнаружили 37 нарушений, из них 15 устранены на месте.

Так сзываемая «глухая» тонировка окон автомобиля запрещена на территории Российской Федерации с 2010 года. Наличие подобной тонировки нарушает часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга организовали рейд в целях профилактики нарушений правил тонировки автомобильных окон. В операции участвовали 4 экипажа ДПС. Рейд шел на Приморском районе в поселке Ольгино, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рейд длился 4 часа. За это время было выявлено 37 случаев нарушения правил тонировки. 15 из них владельцы авто устранили на месте. Остальные 22 водителя автомобилей привлечены к административной ответственности.

У двоих из остановленных машин водители не имели водительского удостоверения, а один водитель управлял машиной без наличия полиса ОСАГО. Они так же привлечены к ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автобус с туристами из Китая столкнулся с маршруткой на Стачек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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