Автобус с туристами из Китая столкнулся с маршруткой на Стачек

Четыре человека пострадали в ДТП в Кировском районе Петербурга.

В Кировском районе Петербурга автобус с китайскими туристами столкнулся с маршруткой, сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга 26 апреля.

ДТП произошло около 9 часов утра на пересечении пр. Стачек и Трамвайного. Столкнулись маршрутное такси Mercedes и автобус MAN. На место прибыли сотрудники дорожной полиции и машины медиков. Госпитализированы четыре человека: водитель туристического автобуса получил травмы средней тяжести, трое пассажиров (мужчины и одна девушка) отделались легкими ушибами и царапинами, сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга.

В маршрутке “РИО”, судя по всему, никто не пострадал. В социальных сетях пользователи, обсуждая ДТП, отметили, что пассажиры автобуса использовали аварийный молоток для того, чтобы вылезти на улицу через окно.

Вероятно, об аварии известят посольство Китая в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Бухаресткой в ДТП пострадал человек.