На Бухарестской в результате ДТП пострадал человек

Машины выглядят очень помято.

Инцидент случился поздно вечером 25 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией с изданием «Фонтанка». Петербуржцы рассказывают, что ДТП произошло на Бухарестской улице недалеко от 23 дома. Участниками аварии стали две машины – «КИА» и «Форд».

По предварительным данным, именно «Форд» по неосторожности въехал в «КИА», пытаясь завернуть налево. В результате автомобили врезались не только друг в друга, но и в рядом стоящий столб. К счастью, мимо проезжали спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Как минимум одного человека после госпитализировали – в каком состоянии не уточняется.

Спустя какое-то время прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре.