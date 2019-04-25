Девочка на самокате угодила под колеса машины на Поэтическом бульваре

Жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: pixabay.com
Жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: pixabay.com

Ей уже оказали необходимую помощь.

Инцидент случился сегодня, 25 апреля, в Выборгском районе Санкт-Петербурге. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль «Ниссан» и 10-летняя девочка на самокате. Известно, что за рулем машины сидела 38-летняя женщина, которая, видимо, не заметила катающегося ребенка. Авария произошла у дома номер девять. Медицинские работники, прибывшие на место ДТП, заверили, что жизни девочки ничего не угрожает, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург».

Напоминаем, что за сегодня это – не первый подобный случай. В этот четверг КАМАЗ наехал на девушку на самокате на перекрестке Обводного канала и улицы Циолковского. Она, к сожалению, не выжила из-за серьёзности полученных травм. Дети довольно часто, катаясь на самокате, выезжают на дорогу, поэтому родителям не стоит оставлять их без присмотра, считают специалисты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Шушарах при ДТП пострадали три человека.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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