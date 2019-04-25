В Шушарах при ДТП пострадали три человека

Иномарки столкнулись, в результате чего одна превратилась в груду металла. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Иномарки столкнулись, в результате чего одна превратилась в груду металла. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВК

Два гонщика на Хонде и Ниссане врезались на Пушкинской улице. На месте работали МЧС и скорая.

При столкновении пострадали трое человек. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия находится остановка общественного транспорта, но, никого из прохожих не «зацепило».

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

На месте работали МЧС и бригада скорой помощи. Степень тяжести полученных водителями и их пассажирами травм неизвестна. В комментариях к посту очевидцы утверждают, что одного из водителей увезли в реанимацию.

Один из автомобилей полностью разбит, у второго менее очевидные повреждения — пострадал только бампер.

Подробности случившегося выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что после смертельного ДТП с девушкой на самокате возбудили дело.