В Петербурге и Воронеже раздали более 20 тысяч георгиевских ленточек

Организаторы планируют задействовать более 300 волонтеров. Фото: Рixabay
Организаторы планируют задействовать более 300 волонтеров. Фото: Рixabay

За первый день акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 74-й годовщине Победы, военнослужащие в Петербурге и Воронеже, раздали жителям и гостям городов более 20 тысяч георгиевских ленточек.

Отмечается, что в патриотической акции приняли участие как солдаты, так офицеры Западного Военного Округа.

Акция «Георгиевская ленточка» – ежегодное мероприятие, которое призвано напомнить жителям стран СНГ о Победе братских народов в Великой Отечественной войне, выразить уважения к фронтовикам и труженикам тыла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за весь период патриотической акции организаторы планируют задействовать более 300 волонтеров Победы, которые, в свою очередь, раздадут более 300 тысяч георгиевских ленточек.

Около 50 тысяч ленточек Победы будут раздаваться посетителям торговых центров Гранд Каньон, Континент, Заневский каскад, Невский и Гулливер.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
акция георгиевская ленточка день победы петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленинградской области мужчину поймали на даче взятки судебному приставу
В Петербурге и Воронеже раздали более 20 тысяч георгиевских ленточек
Петербуржец, подравшийся с начальником поезда, будет наказан
Зенит и Крылья Советов встретятся на «Газпром-Арене»
В Росгвардии выбрали самых красивых сотрудниц
На Леонтьевском мысе благоустроили набережную вдоль Малой Невки
Появились подробности о пожаре в Лисьем носу
«Закрытые» исторические памятники теперь доступны гостям Петербурга