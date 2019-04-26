В Петербурге и Воронеже раздали более 20 тысяч георгиевских ленточек

За первый день акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 74-й годовщине Победы, военнослужащие в Петербурге и Воронеже, раздали жителям и гостям городов более 20 тысяч георгиевских ленточек.

Отмечается, что в патриотической акции приняли участие как солдаты, так офицеры Западного Военного Округа.

Акция «Георгиевская ленточка» – ежегодное мероприятие, которое призвано напомнить жителям стран СНГ о Победе братских народов в Великой Отечественной войне, выразить уважения к фронтовикам и труженикам тыла.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за весь период патриотической акции организаторы планируют задействовать более 300 волонтеров Победы, которые, в свою очередь, раздадут более 300 тысяч георгиевских ленточек.

Около 50 тысяч ленточек Победы будут раздаваться посетителям торговых центров Гранд Каньон, Континент, Заневский каскад, Невский и Гулливер.