Петербурге положен старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

За весь период патриотической акции организаторы планируют задействовать более 300 волонтеров Победы, которые, в свою очередь, раздадут более 300 тысяч георгиевских ленточек.

Около 50 тысяч ленточек Победы будут раздаваться посетителям торговых центров Гранд Каньон, Континент, Заневский каскад, Невский и Гулливер.

Отметим, что 5-7 мая георгиевские ленточки можно получить из рук волонтеров с шести до семи вечера у входов в 15 станций петербургского метрополитена.

Также ребят в синих ветровках с изображением белого крыла на спине можно будет встретить на возложениях цветов на Пискаревском мемориальном кладбище (6 и 8 мая), на Параде Победы на Дворцовой площади, во время прохождения Бессмертного полка, на «РиоРита – радость Победы» в Таврическом саду 9 мая.

Акция организована Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что власти Петербурга рассказали, чего ждать от парада 9 мая.