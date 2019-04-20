Власти Петербурга рассказали, чего ждать от парада 9 мая

После шествия на Дворцовой ветеранов провезут по Невскому на автомобилях ретро.

В параде ко Дню победы 9 мая на Дворцовой площади Петербурга примут участие около 4 тысяч солдат, сообщила Ольга Аришина, глава комитета законности и правопорядка 20 апреля. Праздник поддержит и авиация — в воздух поднимут 20 самолетов.

Парад проведут 9 мая с 10:00 до 11:00. После торжественного шествия по Дворцовой праздник не закончится: ветеранов провезут по Невскому в машинах в стиле ретро в 14:30, следом пройдет “Бессмертный полк”. Вечером жителей Санкт-Петербурга ждет традиционный салют — орудия установят на пляже Петропавловской крепости и они дадут 30 залпов — фейерверк назначен на 22:00.

На Дворцовую площадь Санкт-Петербурга вывезут и 100 единиц техники — как сообщили Gazeta.SPb в ЗВО ранее, на гусеницы танков наденут резиновые “башмаки”, чтобы боевые машины не помяли Дворцовую.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что перед парадом ко Дню Победы проведут пять репетиций.