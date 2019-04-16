В Петербурге проведут пять репетиций военного парада к 74-й годовщине Победы

На дворцовой площади в Петербурге пройдет пять репетиций военного парада в рамках подготовки к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках репетиций пешие парадные расчёты будут отрабатывать строевую слаженность. Это произойдет вечером 22 и 24 апреля. А 26 и 30 апреля состоятся тренировки парадных расчётов и механизированной колонны боевой и исторической техники.

Генеральная репетиция военного парада запланирована на 10 часов утра 7 мая, сообщала в пресс-службе ЗВО.

В Северной столице в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано свыше 4,5 тысяч военнослужащих ЗВО и силовых ведомств региона, около 130 единиц авиационной техники, танков, боевых машин пехоты, артиллерийских установок, ракетных и зенитных ракетных систем, а также исторические образцы вооружения, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что военнослужащие ЗВО красят заборы и избавляются от сухостоя.