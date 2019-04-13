Военнослужащие ЗВО красят заборы и избавляются от сухостоя

Корпуса боевых машин чистят от грязи и ржавчины Фото: pixabay.com

Корпуса боевых машин чистят от грязи и ржавчины Фото: pixabay.com

В воинских частях Западного военного округа дали старт экологическим субботникам. Военнослужащие 13 апреля проведут уборку территорий у памятников, мемориальных мест и воинских захоронений, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, планируется очистить от ржавчины и покрасить корпуса боевых машин, расположенных на постаменах.

Данные процедуры ожидают танки: КВ-1, КВ-2, ИС-2 и ИС-3, а также различные артиллерийские орудия и другую технику.

В общей сложности 500 памятников и более 50 постаментов с техникой времен Великой Отечественной войны будут приведены в божеский вид.

Объединившись с местными жителями, служащие ЗВО проведут уборку территорий от прошлогодней травы и сухостоя, а также покрасят заборы, побелят деревья и бордюры.

Отмечается, что субботники проходят в 26 субъектах северо-запада России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что военнослужащие ЗВО красят заборы и избавляются от сухостоя.