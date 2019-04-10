Весной на службу в ЗВО призовут около 46 тысяч человек

Часть призывников отберут для спортивных и научных рот. Фото: Минобороны РФ
Часть призывников отберут для спортивных и научных рот. Фото: Минобороны РФ

Создано около тысячи призывных пунктов в 26 субъектах РФ.

Этой весной служить в соединения и части Западного Военного округа отправятся 46 тысяч человек, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 10 апреля. Большую часть молодых людей направят в воинские части, на флот, в ВДВ, ракетные войска и другие роды войск. Часть граждан отберут для спортивных и научных рот, сообщили в ЗВО.

Всего создано около тысячи призывных комиссий в 26 субъектах РФ. В ЗВО отметили, что первыми на запись прибыли воспитанники движения движения “Юнармия”.

ЗВО включает в себя три федокруга: Северо-Запад, Центральный и часть Приволжского. Речь идет о призыве жителей Карелии, Калининграда, Ленобласти, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов и областей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербург прибыли вьетнамские офицеры.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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