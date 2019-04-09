Вьетнамским офицерам расскажут о блокаде Ленинграда

Военные посетят и Пискаревское мемориальное кладбище. Фото: http://pmemorial.ru
Военные посетят и Пискаревское мемориальное кладбище. Фото: http://pmemorial.ru

Делегация съездит в музеи прорыва блокады, “Дороги жизни” и Краснознамённой бригады.

В Санкт-Петербурге приняли военную делегацию офицеров Вьетнама, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 8 апреля. Военных познакомят с историей блокадного Ленинграда и отвезут на Пискаревское мемориальное кладбище — вероятно, уже сегодня, 9 апреля.

Заместитель командующего Буй Чонг Куинг встретится с начальником штаба ЗВО Алексеем Завизьоном. В планах визита делегации — визит на Пискаревское кладбище, музеев “Дорога жизни”, прорыва блокады и Краснознамённой мотострелковой бригады, которая охраняла Невский пятачок.

Вьетнам является социалистической республикой. Данные о ее армии засекречены, но численность оценивают примерно в 500 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ливии армия генерала Хафтара взяла аэропорт Триполи.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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