Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Она хочет освободить столицу Ливии от террористов. Фото: Pixabay
Она хочет освободить столицу Ливии от террористов. Фото: Pixabay

Он не работает уже около пяти лет, так как был разгромлен во время военных действий.

Об этом стало известно сегодня, пятого апреля. Ливийская армия маршала Халифы Хафтара сейчас контролирует аэропорт, который находится недалеко от столицы страны, передает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Неизвестный также уверяет, что вблизи аэропорта продолжаются бои. Ранее маршал уверял, что цель операции – это освобождение столицы от террористов. К городу военные подбираются постепенно и с разных сторон.

Напоминаем, что с 2011 года в Ливии не заканчивается политический кризис. Там к власти рвутся сразу два кандидата. Страны из-за этого словно разделилась на части – западную и восточную.

ОНН надеется, что в ближайшее время в стране пройдут выборы, и люди наконец перестанут воевать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что названы самые “взрывоопасные” регионы мира, где может начаться Третья Мировая война.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
армия ливия
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