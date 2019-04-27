Танцующие фонтаны будут радовать петербуржцев с апреля

В течение апреля и начала мая заработают все фонтаны Санкт-Петербурга. Два фонтана будут постоянно транслировать свето-музыкальное шоу.

В городе уже работают фонтаны в Ново-Манежном сквере, «Шар» на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и у Воронихинской решетки, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Также начали работу фонтаны на Восточном и Западном лучах в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, фонтан на 3-й Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанки у дома 30 и в Александровском парке. С этой недели включили фонтаны в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, два фонтана в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова, «Маяк» в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга.

9 мая начнет работу светомузыкальный фонтан на площади Ленина перед Финляндским вокзалом. График его работы: каждый день с 10 до 23 часов. С пн по пт свето-музыку включают дважды в сутки: в 12:00 и в 22:00. В выходные: в 12:00, 20:00, 21:00 и 22:00.

«Танцующий» и «поющий» фонтан на Московском будет функционировать на час меньше, с 11 до 23 часов. Свето-музыкальное шоу будут включать: в 12:00, 20:00 и 20:40 в будни; 12:00, 16:00, 20:00 и 20:40 – по праздникам и выходные.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы увидят работающие фонтаны в пятницу.