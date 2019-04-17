Петербуржцы увидят работающие фонтаны в пятницу

"Водоканал" включит фонтаны в Петербурге. Фото: http://www.vodokanal.spb.ru/

Первым включат фонтан у Дома кино – он заработает в 10 часов утра.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. В ГУП «Водоканал» объяснили, что некоторые фонтаны заработают с опозданием из-за того, что те или иные скверы закрыты на просушку. Тем менее, большинство включат вовремя – «Шар» на Невском проспекте, фонтан у Университета имени Герцена и другие.

В «Петергоф» ради фонтанов пока ехать не стоит. Они заработают аж 27 апреля, говорится на сайте музея-заповедника.

Напоминаем, что сезон фонтанов начинается с наступлением тепла в городе. Сейчас в Санкт-Петербурге температура стабильно выше ноля – в последние дни на небе светит солнце и почти нет туч.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что велосипеды в электричках поедут на открытие сезона, которое состоится 21 апреля, бесплатно. Обычно любителям поколесить на двухколесном виде транспорта приходится платить не только за себя, но и за место для велосипеда.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
водоканал сезон фонтан
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