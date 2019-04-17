Велосипеды в электричках поедут на открытие сезона бесплатно

В воскресенье 21 апреля жители Санкт-Петербурга выведут на улицы свои велосипеды.
Велосипеды в электричках 21 апреля смогут проехать бесплатно, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК. В этот день — а именно в воскресенье — в Санкт-Петербурге пройдет Открытие велосезона, которые организует клуб “ВелоПитер”.
Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти зовут на разные мероприятия, которые придумал клуб — или просто предлагают совершить велосипедную прогулку, находясь вместе с другими велосипедистами хотя бы “мысленно”. Например, участники общей акции устроят заезд в 75 км от «Востока-6» до Дворцовой площади. В пригородных поездах решили акцию поддержать.
По прогнозу Яндекс.Погоды, в воскресенье Петербург и Ленобласть ждет 13 градусов тепла и легкая облачность.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что шесть парков Санкт-Петербурга свяжут велодорожками.