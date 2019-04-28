Ночью в Петербурге в ДТП у Лахта-центра погибли два человека

Смертельная авария произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга сегодня ночью, с 27 на 28 апреля.

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Авария произошла около 2 часов ночи в районе дома 2 корпус 1 по Лахтинскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербургу.

По предварительным данным известно, что в результате аварии пострадали три человека, два человека погибли. Об этом сообщают очевидцы, официальных данных ещё не поступало.

Кроме того, очевидцы сообщают, что пострадавшая машина ехала под 100 километров в час и пыталась обогнать такси, проезжавшее справа. В результате машина ударилась боком об автомобиль такси, отлетела на 2-3 метра и перевернулась.

Обстоятельства и причины аварии на данный момент уточняются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что машина снесла светофор на Приморском шоссе и застряла в кустах.