Машина снесла светофор на Приморском шоссе и застряла в кустах

Светофор закрыл проезд на Михайловскую. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Светофор закрыл проезд на Михайловскую. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

На место ДТП приехала “Скорая помощь”, но услуги медиков не понадобились.

У железнодорожной станции Лахта автомобиль снес светофор, сообщили очевидцы в социальной сети в субботу 27 апреля. Упавший светофор закрыл проезд на Михайловскую улицу Санкт-Петербурга.

Машина с Приморского шоссе Петербурга снесла столб и проехала несколько десятков метров по зеленым насаждениям — и в итоге застряла в небольшой рощице, судя по фотографиям, опубликованным в соцсети.

На место аварии приехала “Скорая помощь”, но услуги медиков Петербурга не понадобились — никто из пассажиров не пострадал.

По данным ГИБДД Санкт-Петербурга, вчера в городе зарегистрировали 386 ДТП, 16 человек госпитализировали.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в ДТП на трассе А114 пострадало пять человек.